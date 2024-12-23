نتيجة الحج السياحي 2025.. رابط مفعل وسريع

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، منذ قليل عن نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2025، ويمكن الاستعلام عن الفائزين من خلال الرابط التالي:- اضغط هنا

وجاء عدد الفائزين في القرعة 31 ألف فائز من إجمالي 58 ألف مواطن تقدموا للقرعة.

وتقدم للقرعة 58 ألفًا و93 مواطنًا، منهم 32 ألفًا و671 من النساء بنسبة 56.2% من إجمالي المتقدمين، و25 ألفًا و422 من الرجال بنسبة 43.8%.

وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قد اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن الفئات الممنوعة من السفر لأداء مناسك الحج، وذلك لأنهم الفئات الأكثر عرضة للعدوى والإصابة بالأمراض الخطيرة على الصحة.

- مرضى الفشل الكلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة.

- الحالات المتقدمة في أمراض القلب، الأوعية الدموية، الكلى.

- مرضى السرطان الذين يحتاجون للعلاج بالكيماوي.

- المصابين بالأمراض المعدية (السل الرئوي المفتوح).

- الحوامل في الأشهر الأولى أو الأخيرة.

- المصابين بالأمراض النفسية والزهايمر.

-الأطفال من هم دون سن 12 سنة.

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