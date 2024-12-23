مفتي الجمهورية: حب الوطن جزء من الدين والانتماء إليه واجب

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء تسعى إلى تعزيز الحوار مع الشباب من خلال برنامج علمي متكامل في العديد من الجامعات.

في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أشار المفتي إلى أهمية الاستعانة بخبراء لطرح أفكار تتسم بالمنهجية والواقعية، تهدف إلى إقناع الشباب وتعزيز فهمهم.

ولفت الدكتور عياد إلى أن قضية الانتماء للوطن وارتباط المواطن به تعد من أهم القضايا والواجبات، موضحًا أن حب الوطن يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الالتزام الديني، موضحًا: "لا تعارض أن تكون منتميًا لله وفي نفس الوقت منتميًا للوطن".

كما أشار مفتي الجمهورية إلى أن دعاوى العنصرية وفض الناس عن أوطانهم تتعارض مع الطبيعة البشرية، حيث أن الانتماء للوطن يُعد جزءًا من الانتماء للدين.

وأكد أن محبة الوطن هي من محبة الدين، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما تعكس قيم التراحم والتلاحم.

واختتم المفتي حواره بالتأكيد على أن ما يحدث في الشعب الفلسطيني يمثل تجربة حية تُبرز عظمة الأوطان، معبرًا عن ذلك بعبارات من الفخر والاعتزاز.

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