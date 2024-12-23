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31 ألف فائز.. ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 -(صور)

09:17 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 11 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 11 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 11 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 11 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 11 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 11 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 11 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 11 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 11 صورة
    مؤتمر صحفي لإعلان نتائج قرعة الحج السياحي
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كتب- محمد أبو بكر:
تصوير- هاني رجب:

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2025.

وجاء عدد الفائزين في القرعة هذا العام نحو 31 ألف فائزًا من إجمالي 58 ألف مواطن تقدموا للقرعة.

يذكر أن عدد المواطنين الذين تقدموا لقرعة الحج السياحي هذا العام بلغ نحو 58 ألفًا و93 مواطنًا، منهم 32 ألفًا و671 من النساء بنسبة 56.2% من إجمالي المتقدمين، و25 ألفًا و422 من الرجال بنسبة 43.8%،

ويمكن الاطلاع على النتيجة عبر هذا الرابط. اضغط هنا

قرعة الحج السياحي نتيجة قرعة الحج الحج السياحي
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