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مفتي الجمهورية: هناك دول وجماعات تستثمر مليارات الدولارات في نشر الشائعات

09:12 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، على الدور المحوري الذي تلعبه دار الإفتاء في مواجهة التحديات المعاصرة، لاسيما في ظل الانتشار الواسع للشائعات والأكاذيب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأوضح المفتي في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن دار الإفتاء لا تقتصر مهمتها على إصدار الفتاوى الشرعية، بل تتعداها لتشمل توعية الرأي العام وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وشدد مفتي الجمهورية على أن العالم العربي والإسلامي يواجه تحديات كبيرة تتمثل في انتشار الشائعات والأفكار المتطرفة التي تستهدف هدم القيم والمبادئ الإنسانية.

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي، رغم فوائدها الجمة، قد أصبحت أداة بيد أصحاب النفوس المريضة لنشر الكراهية والفتنة.

وقال فضيلة المفتي إن هناك دولاً وجماعات تستثمر مليارات الدولارات في نشر الشائعات والأكاذيب بهدف زعزعة استقرار الدول وتقويض وحدتها الوطنية.

وأضاف أن هذه الجماعات تستهدف الشباب والشابات بشكل خاص، وذلك من خلال استغلال سذاجتهم وقلة خبرتهم.

ودعا الدكتور نظير عياد إلى ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة هذه التحديات، مؤكداً على أهمية دور المؤسسات الدينية والإعلامية في نشر الوعي وتثقيف المجتمع، كما دعا إلى ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الأديان والثقافات.

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