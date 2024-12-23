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وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025

08:47 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
  • عرض 21 صورة
    وزارة السياحة تبدأ إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025
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كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

بدأت وزارة السياحة والآثار، منذ قليل، في الإعلان عن أسماء الفائزين بنتيجة قرعة الحج السياحي 2025 بأحد فنادق القاهرة.

وأجريت القرعة الإلكترونية لإعلان أسماء الفائزين بالحج السياحي لهذا العام 1446هـ-2025.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

يمكن للمواطنين وشركات السياحة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2025 مباشرةً بعد انتهاء القرعة، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص على بوابة الحج المصرية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة الحج المصرية الإلكترونية. اضغط هنا

إدخال الرقم القومي للمتقدم.

التحقق من صحة البيانات المدخلة.

عرض النتيجة فورًا بعد إدخال البيانات.

في حال الفوز، ستصل تفاصيل الرحلة عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية.

يتعين على الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025 تسديد كامل قيمة برنامج الحج خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة، تجنبًا لاختيار مُتقدم آخر في قرعة الحج.

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الخبر التالى:
بالرقم القومي.. تعرف على نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

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