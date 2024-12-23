جامعة القاهرة تُكرم وزير الثقافة خلال احتفالية "عيد العلم" الـ19
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كتب- محمد شاكر:
كرّم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال احتفالية "عيد العلم" الـ19، والتي نظمتها الجامعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالقبة العريقة للجامعة.
وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، ونخبة من الشخصيات العامة، وأساتذة وعمداء الكليات.
وأكد عبد الصادق، أن الاحتفال بعيد العلم، يعكس التزام الجامعة بتقدير العلماء والمفكرين الذين يساهمون في تطوير المجتمع وإثراء المعرفة الإنسانية، وأشاد بدور وزارة الثقافة في دعم الحركة الثقافية في مصر، وتعزيز دور الثقافة في بناء الهوية الوطنية.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن فخره بهذا التكريم من جامعة القاهرة، إحدى أعرق المؤسسات التعليمية في العالم العربي، وأكد أن الثقافة والعلم هما جناحا التنمية، وأن وزارة الثقافة تعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الأكاديمية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القيم الثقافية وبناء الإنسان.
وتضمنت الاحتفالية تكريم عدد من العلماء، والمتميزين من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب، في مختلف المجالات، إلى جانب تقديم احتفالية فنية للموسيقار عمر خيرت.
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