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الصحة تحذر من عادات خاطئة للتعامل مع الحروق.. ببنها معجون الأسنان

04:38 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

وزارة الصحة

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كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان إرشادات توعوية للتعامل السليم مع حالات الحروق.

وشددت الوزارة، في منشور توعوي، على ضرورة تجنب وضع بعض المواد الشائعة على مكان الحرق، لما قد تسببه من مضاعفات أو تأخير في عملية الشفاء.

وأوضحت أن هذه المواد تشمل معجون الأسنان، البن، الزيت، القطن، والثلج.

وأكدت الوزارة أهمية اتباع الخطوات الصحيحة عند التعامل مع الحروق، وطلب المشورة الطبية عند الحاجة لضمان تلقي الرعاية اللازمة.

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وزارة الصحة معجون الأسنان عادات خاطئة للتعامل مع الحروق منشور توعوي
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