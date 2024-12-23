وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع بمصنع "99 الحربي"

كتب- محمد سامي:

تفقدَ المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، إحدى الشركات التابعة للوزارة، في إطار الحرص على الوجود الدائم بين العاملين، ومتابعة سير العملية الإنتاجية، والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال الجولات التفقدية السابقة.

واستهل محمد صلاح الجولةَ بتفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع المختلفة، ومخازن الخامات والمنتج النهائي بالشركة؛ حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع، والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية، مع تأكيد أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

ووجَّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة؛ لنهو المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها مع الالتزام بتحقيق أعلى جودة مطلوبة.

وشدد الوزير، خلال الجولة، على ضرورة السعي الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بخطوط إنتاج الشركة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يمكِّن من تعظيم دور الشركة الرئيسي في تلبية مطالب القوات المسلحة، ودورها في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وأكد صلاح أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) تعد إحدى القلاع الصناعية التابعة للإنتاج الحربي؛ حيث تقوم الشركة بالمساهمة في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من مكونات الذخائر الثقيلة، كما تقوم بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين؛ مثل (طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم، الشنابر)، وتشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية؛ بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة.

ورافق الوزير، خلال الجولة التفقدية، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة .