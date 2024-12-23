كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس هشام كمال، رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، قرارًا تضمن ترقية 4 قيادات بـ"المحطات المائية" لإنتاج الكهرباء.

وتضمن القرار كلًّا من:

ترقية المهندسة مني عابدين زكي، رئيسًا لقطاع المتابعة ونظم المعلومات.

ترقية المهندس أشرف لوقا فكري، مديرًا عامًّا للإدارة العامة لشؤون التعاون مع جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ترقية المهندس فيصل عبد القادر، مديرَ عام الإدارة المدنية.

ترقية المهندس محمد بهاء الدين أحمد، مديرَ الإدارة العامة للمشتريات.

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