عباس شراقي: عودة النشاط الزلزالي في إثيوبيا بعد هدوء 45 يومًا

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إنه وقع زلزال اليوم 23 ديسمبر 2024 الساعة 3:13 صباحًا بتوقيت القاهرة بقوة 4.6 درجة وعمق 10.2 كم في الأخدود الإثيوبي على بعد 150 كم شرق أديس أبابا، و600 كم من سد النهضة.

وأضاف "شراقي"، أنه وقع زلزال أول أمس 21 ديسمبر 2024 الساعة 10:20 صباحًا بتوقيت القاهرة في نفس المكان بقوة 4.4 درجة وعمق 10 كم، وبذلك يصل عدد الزلازل هذا العام 35 زلزالًا أقوى من 4 درجات ريختر، أشدها 5.2 درجة في 6 أكتوبر الماضي، وكان المتوسط قبل بدء التخزين في سد النهضة 2020 حوالي 5 زلزل/ سنة، وبلغ 38 زلزال في 2023.

وتابع أستاذ الجيولوجيا: سد النهضة به حاليًا 60 مليار متر مكعب، يعادل 60 مليار طن وهذا يشكل وزنا كبيرًا على القشرة الأرضية الهشة جيولوجيا في إثيوبيا نتيجة وجود الأخدود الإفريقى الذي يقسم إثيوبيا نصفين، وهي أكثر المناطق الإفريقية تعرضًا للزلازل والبراكين.

وأشار إلى أن الزلازل الحالية ضعيفة إلى متوسطة تأثيرها أقل على سد النهضة نظرًا للمسافة 600 كم أو القوة الضعيفة، إلا أنه قد يحدث ما هو أشد وأقرب، ففي مايو 2023 وقع زلزال على بعد 100 كم فقط من سد النهضة ولكنه كان ضعيفًا بقوة 4.4 درجة، تكرار مثل هذه الزلازل سيؤثر على سد النهضة خاصة بعد أن اكتمل الملء وأصبح قنبلة مائية قابلة للانفجار، ليس بالضرورة أن تنفجر الآن، وقد تمتد لسنوات ولكن الخظر أصبح دائمًا طوال الوقت يزداد في موسم الفيضان (يوليو - سبتمبر).

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