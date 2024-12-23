كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 23-12-2024، على أغلب أنحاء محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه يسود طقس اليوم الاثنين مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أنه يكون طقس اليوم الاثنين بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة ويصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأكدت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، إذ جاءت درجات الحرارة على أغلب المحافظات كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 20

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 20

- 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 21

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 20

- دمياط الصغرى 16 والعظمى 20

- بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 20

- الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21

- السويس الصغرى 11 والعظمى 21

- العريش الصغرى 10 والعظمى 21

- رفح الصغرى 09 والعظمى 19

- شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 23

- الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21

- العلمين الصغرى 11 والعظمى 20

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 20

- السلوم الصغرى 09 والعظمى 19

- سيوة الصغرى 06 والعظمى 17

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24

- مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24

- شلاتين الصغرى 18 والعظمى 25

- حلايب الصغرى 19 والعظمى 23

- الفيوم الصغرى 07 والعظمى 21

- بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 21

- المنيا الصغرى 06 والعظمى 20

- أسيوط الصغرى 05 والعظمى 20

- سوهاج الصغرى 08 والعظمى 22

- قنا الصغرى 10 والعظمى 24

- الأقصر الصغرى 10 والعظمى 24

- أسوان الصغرى 09 والعظمى 24

- الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 22