منى عبد الغني تحتفل بأجمل حدث لها في 2024: "أصبحت جدة"

كتب- حسن مرسي:

أعربت الإعلامية منى عبد الغني عن تفاؤلها بالعام الجديد 2024، كاشفة عن حدث سعيد وهو أنها أصبحت جدة لأول مرة.

خلال برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة "cbc"، عبرت عبد الغني عن مشاعرها الإيجابية، حيث قالت: "دايمًا بطلب الصحة والستر، فالصحة تجلب السعادة، فطالما أن لديك الصحة، فأنت لست بحاجة إلى أحد من البشر".

كما أعربت عن شكرها لأبنائها ريم وكريم، مشيرة إلى أن وجودهم في حياتها هو سبب سعادتها، مضيفة: "أقول لأول مرة إني كبرت وبقيت جدة"، حيث عبرت عن فرحتها بقدوم حفيدها موسى، الذي يبلغ من العمر ثلاث شهور، وهو ابن ابنتها ريم.

وتابعت منى عبد الغني، بلهجة مليئة بالفرح: "أنا بقيت جدة، شفتوا، يعني في 2024 أصبحت جدة، ربنا يخليه لي ولأولادي وأهلي جميعًا، إن شاء الله يبارك فيهم ويحفظهم"، وتمنت أن يكون لموسى أخ أو أخت في المستقبل، لتعزز فرحتها العائلية.

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