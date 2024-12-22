وفاة والدة أمين عام مجلس النواب.. ووزير الشئون النيابية ينعيها

كتب- نشأت علي:

نعى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدة المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب.

وتقدم وزير الشئون النيابية والمستشارون والعاملون بالوزارة بصادق التعازي والمواساة، للمستشار أحمد مناع، وللأسرة، داعيين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

اقرأ أيضا..

الرئيس السيسي يطلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدني

انتصار السيسي توجه الشكر للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري

محافظ البنك المركزي: توفير النقد الأجنبي لتوفير السلع المختلفة والمنتجات البترولية