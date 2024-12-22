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وفاة والدة أمين عام مجلس النواب.. ووزير الشئون النيابية ينعيها

06:43 م الأحد 22 ديسمبر 2024

المستشار أحمد مناع

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كتب- نشأت علي:

نعى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدة المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب.

وتقدم وزير الشئون النيابية والمستشارون والعاملون بالوزارة بصادق التعازي والمواساة، للمستشار أحمد مناع، وللأسرة، داعيين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

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المستشار أحمد مناع المستشار محمود فوزي مجلس النواب وفاة والدة أمين عام مجلس النواب
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