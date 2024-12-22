وزير الدفاع خلال تفقد إحدى القواعد الجوية: العامل الحاكم في أي معركة هو الفرد المقاتل

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إحدى القواعد الجوية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كل المهام التي تُوكل إليها.

وأجرى القائد العام للقوات المسلحة، مرورًا على معرض أرضي لعدد من الطائرات والمقاتلات متعددة المهام، واستمع إلى شرح تفصيلي لأحدث الأنظمة القتالية والأسلحة ومعدات الطيران التي زُودت بها تلك الطائرات، وناقش عددًا من الطيارين في أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المكلفين بها لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي تحت مختلف الظروف.

كما تابع تنفيذ إقلاع عدد من الطائرات المقاتلة لتنفيذ إحدى المهام التدريبية التي أكدت قدرة وكفاءة مقاتلي القوات الجوية على أداء المهام بدقة وكفاءة عالية.

كما أجرى الفريق أول عبد المجيد صقر، مرورًا على إحدى الدورات للتدريب على أعمال القتال الجوي التي تنفذ بمشاركة مقاتلي القوات الجوية المصرية وعناصر من القوات الجوية للدول الصديقة والشقيقة، ورحب بطياري الدول المشاركة بالدورات التدريبية المختلفة على أرض مصر، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على دعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع جيوش الدول الصديقة والشقيقة، وتم تنفيذ عدد من الطلعات الجوية التي أظهرت مدى القدرة على تنفيذ عمليات جوية مشتركة.

والتقى القائد العام للقوات المسلحة، بعدد من مقاتلي القوات الجوية، حيث بدأ اللقاء بكلمة الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية، أكد خلالها أن مقاتلي القوات الجوية يمتلكون القدرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن سماء مصر وترابها المقدس في ظل التحديات الراهنة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمقاتلي القوات الجوية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث نظم وأنظمة الطائرات الحديثة وفقًا لرؤية استراتيجية للتعامل مع التحديات ومواكبة التطور التكنولوجي المستمر لتظل القوات الجوية دائمًا الذراع القوية للقوات المسلحة والتي تمتلك القدرة على تنفيذ مختلف المهام التي تسند إليها على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، مؤكدًا أن القوات الجوية هي مفتاح النصر في جميع المعارك ورجالها هم حماة سماء مصر وأن العامل الحاكم في أي معركة هو الفرد المقاتل الذي يمتلك قدرات قتالية عالية تمكنه من تنفيذ كل المهام تحت مختلف الظروف.

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