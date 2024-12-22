6 تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء - مستند

كتب- محمد نصار:

تطبق وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات والأحياء والمراكز والمدن تسهيلات جديدة خاصة بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق قانون التصالح الجديد.

وحصل "مصراوي" على مستند يوضح آخر التحديثات الجديدة الخاصة بهذا الملف والتي تستهدف التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح.

1- اشتراطات الدفاع المدني: يتم الاكتفاء بتقديم المواطن إقرار بذلك.

2- قيود الارتفاع: يتم تيسير التصالح على قيود الارتفاع.

3- رد جهات الولاية: إلغاء رد جهة الولاية في شهادة البيانات، والجهة الإدارة "الحي" مسؤول عن ذلك وليس المواطن.

4- استعلام جهات الولاية: استعلام بيان جهة الولاية متاح مجانًا بالمركز التكنولوجي.

5- الجراجات: فتح باب التقدم للتصالح على الجراجات (وفقًا للقواعد المنظمة).

6- سداد رسوم التصالح: فتح باب سداد رسوم التصالح عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني.

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