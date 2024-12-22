نشرة التوك شو| موعد الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل وتفاصيل إنتاج أقلام الأنسولين

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

السيسي: الدولة تحتاج لإنفاق من تريليون إلى 2 تريليون دولار سنويًا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن إجمالي الناتج المحلي للدولة يصل إلى 18 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن نصف هذا المبلغ يُدفع للبنوك كفوائد على الدين الداخلي.

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه مع عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، أثناء متابعته لاختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات، أن مصر بحاجة إلى العمل والصبر، مشددًا على ضرورة التفكير في أفكار جديدة لحل المشكلات.

علي الدين هلال: الشفافية والمصارحة وسيلة فعالة لمواجهة الشائعات والأكاذيب

أكد الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، على أهمية توسيع دائرة النقاش لتشمل مختلف الأحزاب والمسؤولين الحكوميين، بدلاً من أن يقتصر الحوار على الرئيس السيسي أو رئيس مجلس الوزراء فقط.

وفي لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أشار هلال إلى أن مصر تواجه تحديات إدارية كبيرة، بالإضافة إلى البطء الملحوظ في اتخاذ القرارات في العديد من الملفات التي تهم المجتمع.

الصحة تعلن تفاصيل إنتاج أقلام الأنسولين.. ونتائج مشروع الجينوم المصري

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما بين 11 إلى 15% من المصريين مصابون بالسكري.

وفي حواره مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم السبت، أوضح عبدالغفار أنه ولأول مرة، سيتم إنتاج أقلام الأنسولين في مصر بالتعاون مع أكبر شركة عالمية، حيث ستصل قدرة الإنتاج إلى 50 مليون قلم سنويًا، مع ضمان نفس جودة وفاعلية الأقلام المستوردة ولكن بسعر أقل.

متحدث الصحة يعلن موعد الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى في 6 محافظات لخدمة 6 مليون مواطن

وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى استهداف 12 مليون مواطن في 5 محافظات، مشيرًا إلى أن بدء المرحلة الثانية سيكون وفق المدى الزمني المخطط له ومعدلات التسارع المحددة.

هل شتاء 2025 الأكثر برودة منذ سنوات؟.. الأرصاد توضح

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن شتاء هذا العام سيكون مثل الأعوام الماضية ويختلف عن العام الماضي في أنه كان شتاء دافئ بعض الشيء، مشيرة إلى أننا نعود للشتاء البارد وموجات انخفاض في درجات الحرارة وموجات صقيع خلال فترة الشتاء وهو طبيعة فصل الشتاء.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشتاء هذا العام يختلف عن العام الماضي ولكن يشابه الأعوام السابقة التي كانت تشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة، وأن شتاء هذا العام لن يكون أكثر برودة، مؤكدة أن الأمطار أثرت على المحافظات الساحلية وبعض المحافظات الداخلية خلال الأيام الماضية.

هل تم رصد أي نوع جديد من متحور كورونا؟.. مستشار الرئيس يحسم الجدل

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، من انتشار الفيروسات التنفسية في الفترة الحالية، مؤكداً أنها ظاهرة طبيعية تتكرر سنويًا.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أوضح تاج الدين أن هذه الفيروسات تخضع لتحورات مستمرة، مثلما حدث مع فيروس كورونا، مما يتطلب من الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

أحمد موسى عن انتشار الشائعات: خصوم ليس من مصلحتهم استقرار مصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل رسائل الرئيس السيسي للمصريين وأخرى موجهة للخارج، من داخل أكاديمية الشرطة خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ”المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي في غاية الأهمية وتحمل أخبار جيدة جدًا".