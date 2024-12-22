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من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش

09:00 ص الأحد 22 ديسمبر 2024

حالات وقف صرف المعاش

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كتب-عمرو صالح:

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش.

ونصت المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:

1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في صرف المعاش في حال ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًامن أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

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قانون التأمينات الاجتماعية وقف المعاش صرف المعاشات
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