وزيرة التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع الـ21 من الخطة التدريبية للمحليات اليوم

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع الـ21 من الخطة التدريبية للعام الحالي 2024/2025 لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الأحد، حيث يشهد نشاطًا مكثفًا في تنفيذ 4 برامج تدريبية مهمة للارتقاء والنهوض بالعاملين بالإدارة المحلية بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والدولية مم شركاء التنمية لرفع كفاءة الكوادر البشرية بمختلف القطاعات والإدارات بالمحليات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن البرامج التدريبية في الأسبوع التدريبي الحالي هي برنامج "دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية لمديري إدارات التخطيط العمراني والإدارة الهندسية بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني والوكالة الألمانية للتعاون الـGIZ" وبرنامج احترافية إدارة الاجتماعات الحكومية " لرؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ، وبرنامج "إدارة القيادة التنفيذية في الإدارة المحلية (المهام والمسؤوليات)" بتكليف رئاسي لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، وبرنامج "مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون القانونية" للمديرين والعاملين بإدارات الشئون القانونية بالمحافظات والوزارة.

من جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزير للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن المرحلة المقبلة تشهد التركيز على تحقيق تطويرا حقيقيا وملموسا في أداء مركز سقارة لتعزيز دوره كمنصة تدريبية رائدة تعتمد على أفضل المعايير العلمية والعالمية، وحتى يتمكن من تحقيق أهدافه الفعالة في إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل المحلي وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات ويضاعف من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم المنشود عنها.

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزيرة التنمية المحلية لملف التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة والمحافظات.

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