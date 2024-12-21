الصحة تعلن تفاصيل إنتاج أقلام الأنسولين.. ونتائج مشروع الجينوم المصري

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما بين 11 إلى 15% من المصريين مصابون بالسكري.

وفي حواره مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم السبت، أوضح عبدالغفار أنه ولأول مرة، سيتم إنتاج أقلام الأنسولين في مصر بالتعاون مع أكبر شركة عالمية، حيث ستصل قدرة الإنتاج إلى 50 مليون قلم سنويًا، مع ضمان نفس جودة وفاعلية الأقلام المستوردة ولكن بسعر أقل.

وأضاف عبدالغفار أن مصر كانت تستورد 6 ملايين قلم، والآن ستقوم بتصدير الفائض للخارج.

وتابع: "الصحة أنشأت أكبر مركز لزراعة الأعضاء في الشرق الأوسط بمعهد ناصر، مشيرًا إلى أن نسبة التبرع بالأعضاء من شخص حي إلى آخر لا تتعدى 10% على مستوى العالم، بينما تصل نسبة التبرع من متوفى إلى شخص حي إلى 90%.

وأوضح أن الثقافة المجتمعية في مصر المرتبطة بنقل الأعضاء تعيق التقدم في هذا المجال.

كما تطرق إلى وضع المرضى الذين يخضعون للغسيل الكلوي، حيث يبلغ عددهم أكثر من 60 ألف مريض يخضعون للعلاج ثلاث مرات أسبوعيًا.

وأكد أن هذه المعاناة يمكن أن تنتهي من خلال زراعة كلى، لافتًا إلى أنه وبرعم سماح القوانين في أغلب الدول العربية بالتبرع بالأعضاء من متوفى إلى شخص حي، إلا أن عدد من وثقوا رغبتهم في التبرع بالأعضاء في مصر لا يتجاوز 150 شخصًا، مما يستدعي ضرورة رفع الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء.

وفيما يتعلق بمشروع الجينوم المصري، أشار عبدالغفار إلى أن المركز سيساهم في التعرف على الدواء المخصص لكل مواطن، مع الإعلان بشكل تفصيلي عن المشروع في عام 2025.

وأكد أن المرحلة الأولى من المشروع أثبتت بشكل قاطع عدم صحة مزاعم الأفروسنترك، حيث تتطابق 88% من جينات المصريين الحاليين مع جينات الفراعنة.

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