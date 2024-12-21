متحدث الصحة يعلن موعد الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى في 6 محافظات لخدمة 6 مليون مواطن

وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى استهداف 12 مليون مواطن في 5 محافظات، مشيرًا إلى أن بدء المرحلة الثانية سيكون وفق المدى الزمني المخطط له ومعدلات التسارع المحددة.

جاءت تصريحات عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع على شاشة "القاهرة والناس" اليوم السبت.

وأشار إلى أن موعد الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل متوقع أن يكون في عام 2032، مع احتمال انتهاء المشروع في هذا التوقيت أو بعده ببضعة أشهر.

وأكد على أهمية التفرقة بين التمتع بالخدمات التأمينية والخدمات الطارئة، حيث أن الأخيرة لا تتطلب من المستخدم دفع الاشتراك للحصول على الخدمة.

كما أوضح عبدالغفار أنه تم السماح بالتقسيط لمن لا يستطيع دفع الاشتراك مقابل التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن قيمة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل تبلغ 1.5% من الدخل للأسرة بأكملها، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي يشمل العديد من الخدمات الطبية وتوفير الأدوية.

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على ضرورة دفع الاشتراك لضمان استمرارية الخدمات وتمكين القدرة على توسيع التغطية في باقي المحافظات.

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