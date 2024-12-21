هل شتاء 2025 الأكثر برودة منذ سنوات؟.. الأرصاد توضح

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن شتاء هذا العام سيكون مثل الأعوام الماضية ويختلف عن العام الماضي في أنه كان شتاء دافئ بعض الشيء، مشيرة إلى أننا نعود للشتاء البارد وموجات انخفاض في درجات الحرارة وموجات صقيع خلال فترة الشتاء وهو طبيعة فصل الشتاء.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشتاء هذا العام يختلف عن العام الماضي ولكن يشابه الأعوام السابقة التي كانت تشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة، وأن شتاء هذا العام لن يكون أكثر برودة، مؤكدة أن الأمطار أثرت على المحافظات الساحلية وبعض المحافظات الداخلية خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى انخفاض فرص سقوط الأمطار وتمتد لغدًا فرص الأمطار الخفيفة، مشددة على أن فرص الأمطار هذا الأسبوع على المحافظات الساحلية ستكون من خفيفة لمتوسطة، والعظمى على القاهرة الكبرى غدًا 20 درجة مئوية وتنخفض بمنتصف الأسبوع لـ18 درجة مئوية، موضحة أن درجات الحرارة على محافظات الصعيد والمدن الجديدة تكون أكثر انخفاضًا.

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