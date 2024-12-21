جمال سليمان يكشف عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية السورية

كتب- عمرو صالح:

كشف الفنان السوري جمال سليمان، عن موقفه من الترشح للانتخابات السورية المقبلة، خاصة بعد أن أثيرت مؤخرًا أقاويل تفيد بعزمه خوض الماراثون الرئاسي.

وقال سليمان، خلال ندوة لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، إن مسألة الترشح للرئاسة، سؤال طرُح علي منذ سنوات وأجابت أنه إذا حدث انتقال سياسي ودستوري جديد وبيئة محايدة وآمنة تحت إشراف المؤسسات الدولية والأمم المتحدة، ربما أفكر في الترشح وقلت ذلك بعدما تم تصدير أن لا يوجد في سوريا بديل مناسب لبشار الأسد.

وأكد الفنان جمال سليمان، أنه تلقى عدة مطالبات من كبار قبائل سوريا لدعوته للترشح للانتخابات الرئاسية السورية متعهدين بدعمه حال ترشحه.

وتابع: "وفي ناس اعترضت وقالوا مش هنقبل واحد علوي رئيسًا لسوريا وده زعلني".

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