25 صورة| أكثر من 7 آلاف وظيفة متاحة في 12 محافظة - شروط وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، عن إتاحة فرص عمل جديدة في عدد من المحافظات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

فرص العمل متوفرة في 12 محافظة

قالت الوزارة، في بيان، إنها تلقت طلبات جديدة من 101 شركة قطاع خاص في 12 محافظة، حيث بلغ عدد الوظائف المتوفرة 7878 وظيفة في مختلف التخصصات.

التخصصات المتاحة وتفاصيل الوظائف

تشمل الفرص المتاحة تخصصات متعددة، وهي كما يلي:

- أخصائي تسويق.

- أخصائي موارد بشرية.

- مهندس اتصالات.

- مهندسين كهرباء جميع التخصصات.

- مشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء.

- مدير صيانة.

- محاسبين.

- مشرف تنجيد.

- ليدي جارد - إناث.

- مشرف عام.

- مشرف موقع.

- شيف.

- أخصائي مشتريات.

- بائعين.

- مقدم طلبات.

- أخصائي تمويل.

- أمين مخازن.

- مهندسين ميكانيكا.

- إنتاج وجودة.

- أعمال إدارية.

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

- مندوبين مبيعات.

- مراقبين جودة.

- فنيين جميع التخصصات.

- مشرفي إنتاج.

- أفراد أمن.

- مهن الفندقة بكافة الأقسام.

- عمال إنتاج.

- عمال نظافة.

- تخصصات أخرى.

موعد التقديم على فرص العمل

أوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص يتم خلال شهر ديسمبر 2024، ويستطيع الراغبون في التقديم زيارة مكتب الإدارة العامة للتشغيل في مقر الوزارة بمدينة نصر أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

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