حدث في منتصف الليل| العاصمة الإدارية تمتلك أصولًا تتجاوز الـ300 مليار.. وتوقعات طقس أول أيام الشتاء

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا لتطوير ملف الإنتاج الحيواني وأطلقنا مشروعات البتلو، وحريصون على تطوير إنتاجية المواشي من خلال مراكز التلقيح الاصطناعي، لافتا إلى أنه من المتوقع توافر اللحوم والألبان في الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الموازنة العامة الخاصة بالشركة متاحة على موقع وزارة المالية، مشيرًا إلى أن من يدعي وجود عاصمة إدارية جديدة يتجاهل الحقيقة، حيث إن المشروع هو شركة تملكها الدولة وتعتبر من أكبر خمس شركات تسدد ضرائب للدولة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوى النضج الثالث في السلطات التنظيمية، اليوم الجمعة.

انتقد المحامي أشرف عبدالعزيز، حالة الهجوم على اللاعب محمود كهربا بعد إهداره ركلة الترجيح التي سددها في مباراة باتشوكا بنصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال، وكان تسجيلها كفيلا بفوز الأهلي.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الساعات القادمة، تزامنًا مع بداية فصل الشتاء الذي يبدأ غدًا السبت أول أيامه، فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ويستمر حوالي 89 يوماً، وتتوافر فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على شمال البلاد.

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة على مستوى 24 محافظة ضمن حركة المحليات الجديدة التي أعتمدتها اليوم والتي تتضمن 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية.

دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025.

رد الإعلامي مصطفى بكري، على الهجوم الذي ينال العاصمة الإدارة الجديدة والقصر الرئاسي، موضحا أن الرئيس السيسي مش هياخد حاجة ويمشي وهذا المشروعات لصورة مصر وحاضرها ومستقبلها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال أول أيام فصل الشتاء والأحوال الجوية المتوقعة.