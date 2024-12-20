رئيسة ''القومي للمرأة'' تترأس لجنة برنامج ''المرأة تقود للمصريات بالخارج''

كتبت- نور العمروسي:

ترأست المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمات لبرنامج "المرأة تقود للمصريات بالخارج" بالأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك لمقابلة السيدات اللاتي اجتزن المرحلة الأولى من المقابلات للالتحاق بالدفعتين الرابعة والخامسة والتي تم إجراؤها عبر المنصة الرقمية للأكاديمية بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن تقديرها وثقتها بنساء مصر في الخارج وقدرتهن على تقديم صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجالات القيادة في كل مكان كما ثمنت دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد الكوادر النسائية القادرة على إتخاذ القرارات ليكون لها دور فاعل وأساسي في التنمية عبر المشاركة في المناصب والمواقع التنفيذية.

يأتي هذا البرنامج تحت مظلة “مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة” ضمن حزمة البرامج التدريبية للمرأة حيث يهدف إلى إعداد المرأة المصرية المقيمات في مختلف دول العالم ليصرن نموذجاً ملهماُ ومؤثراً على المستوى الدولي وهو ما يعكس الجهود المبذولة من أجل إعداد جيل جديد من النساء في المناصب القيادية حيث تخرجت منه ١١٣ سيدة مصرية من ٢٩ دولة مختلفة.

يُذكر أن هذا البرنامج قد أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرعاية وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي وبالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.