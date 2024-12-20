يستمر 3 أشهر.. غدا بداية فصل الشتاء 2025

كتب- محمد أبو بكر:

تفصلنا ساعات قليلة على بدء فصل الشتاء 2025 الذي يشهد انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء وسقوط أمطار متوسطة إلى رعدية وغزيرة في بعض الأحيان.

موعد بدء فصل الشتاء 2025

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد بدء فصل الشتاء 2025، كما يلي:

ويبدأ فصل الشتاء فلكيًا غدًا السبت 21 ديسمبر 2024، ويستمر حتى يوم الخميس 20 مارس 2025، مما يعني أن هناك أقل من يوم متبقي على بدء الشتاء.

ويشهد فصل الشتاء عادة انخفاض درجات وبعض المناطق يمكن أن تصل حرارتها إلى تجمد السوائل مما يؤدي إلى تكون الجليد والثلج، بالإضافة إلى الأمطار والشبورة المائية والرياح، وغيرها من ظواهر الطقس البارد.

وتزامن مع اقتراب موعد فصل الشتاء 2025، انخفاض درجات الحرارة، ووجود أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ويسود الأيام المقبلة، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

اقرأ أيضا:

أمطار رعدية ورياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

موعد صرف منحة وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة المقبلة

أرسلت لـ"النواب".. ننشر تفاصيل وثيقة اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم

7 مساعدات نقدية استثنائية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد