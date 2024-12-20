شراكة إستراتيجية بين أسباير والسفارة الهولندية لإطلاق برنامج "مسار إختياري"

كتبت- نور العمروسي

أطلقت أسباير برنامج "مسار إختياري" لتغيير المفاهيم الخاطئة للرجولة بالتعاون مع السفارة الهولندية في مصر، بحضور السفير الهولندي.

وتسعى أسباير بالتعاون مع السفارة الهولندية في مصر من خلال البرنامج إلى تعزيز استقرار الأسر في المجتمع المصري وبناء علاقات أسرية يسودها التفاهم والاحترام المتبادل مما ينتج عنه مجتمعات قوية ومتماسكة.

وفي ضوء جهودها في العمل على بناء مجتمع أكثر أماناً وشمولاً للجميع تفخر آسباير للتحول المجتمعي وهي وحدة رائدة تحت مظلة أسباير للإستشارات الدولية بالإعلان عن حفل الإطلاق والتوقيع الرسمي لبرنامج "مسار إختياري"، الممول من سفارة هولندا في مصر، مما يشكل خطوة مهمة نحو تغيير المفاهيم والصور النمطية حول الرجولة الإيجابية وذلك بحضور بيتر موليما سفير دولة هولندا بمصر وكارولين ناصيف مسؤولة البرنامج بالسفارة الهولندية بمصر وباسم عماد الرئيس التنفيذي لشركة أسباير للإستشارات الدولية والسيدة نانيس يسري مديرة قطاع التحول المجتمعي بشركة أسباير والسيد ريمون برسوم مدير المشروع إلى جانب نخبة من قادة ومسؤولي الجمعيات الأهلية في مصر.

ويعد برنامج "مسار إختياري" مبادرة مبتكرة وشاملة لتدريب وإشراك الرجال والفتيات في تغيير الصور النمطية السلبية عن الرجولة مما يعزز بيئة يمكنهم من خلالها تحقيق كامل إمكانياتهم ويساعد البرنامج المشاركين على إعادة اكتشاف أنفسهم وهويتهم بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم ومواهبهم وقيمهم وأحلامهم مع تعزيز وعيهم بدورهم في الحياة ومن خلال معالجة الأعراف والمفاهيم المجتمعية الراسخة يهدف البرنامج إلى إعادة تعريف الرجولة الإيجابية من خلال أنشطة تمكينية متنوعة.

يتميز البرنامج بمكون فريد يركز على إنشاء مساحات آمنة حيث يمكن للرجال والنساء والأسر التواصل ودعم بعضهم البعض وستوفر هذه المساحات فرصًا لأفراد المجتمع للمشاركة في أنشطة تعزز التمكين والفهم المتبادل بالإضافة إلى ذلك يسعى البرنامج لتمكين قادة المجتمع من التعرف على هذه المفاهيم الخاطئة وتحديها مما يؤدي في النهاية إلى نشر الوعي في جميع أنحاء المجتمع.

وتعليقًا على إطلاق البرنامج صرح السيد باسم عماد الرئيس التنفيذي لشركة أسباير للإستشارات الدولية " أنه يحلم بأن يبدأ جميع الرجال المشاركة في هذا النوع من التدريب منذ سنوات دراستهم الجامعية موضحاً أن هذه التدريبات تلعب دوراً كبيراً في تشكيل وعي الشباب وتعزيز قيم الاحترام المتبادل والمساواة وأكد أن إتاحة مثل هذه الفرصة للرجال في سن مبكرة يمكن أن تساعدهم على بناء علاقات صحية مع أنفسهم ومع من حولهم مما يساهم في بناء مجتمع قوي وداعم خالٍ من العنف وقائم على أسس الاحترام والتفاهم."

وقالت نانيس يسري مديرة قطاع التحول المجتمعي بشركة أسباير، يشرفني إطلاق برنامج "مسار إختياري" لأنه يركز بشكل خاص على تنمية الرجال وهو أمر نادر في معظم المبادرات التنموية التي تركز عادة على المرأة فقط المرأة بلا شك عنصر أساسي في المجتمع ولكن إذا عملنا فقط على تمكين المرأة دون الالتفات إلى الرجال فلن نحقق التوازن المطلوب في المجتمع التغيير الحقيقي والمستدام يتطلب إشراك الجميع رجالاً ونساءً. في عملية التنمية.

وتتطلع أسباير إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في توعية الرجال والفتيات للحد من العنف والتمييز ضد المرأة بكافة أشكاله حيث تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أنه 22.2% من الرجال يمارسون العنف النفسي ضد النساء و 25.5% من الأزواج الذكور استخدموا القوة الجسدية ضد زوجاتهم و47% من الرجال مارسوا العنف الجنسي ضد زوجاتهم كذلك وفقاً لإحصائيات صادرة عن المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) فإن 44% من النساء العاملات اللاتي تخرجن بين عامي 2016 و2018 يتقاضين رواتب تقل عن 2000 جنيه مصري (حالياً 69 يورو) مقارنة بـ 23% فقط من الرجال في نفس الفئة.

وتماشياً مع النهج الشامل الذي تتبعه شركة أسباير في جميع برامجها والمعروف بـ "نهج 360 درجة"ونظم فريق أسباير 15 جولة من الجلسات التوعوية المخصصة للرجال وجولتين من الفعاليات العائلية للإستفادة من التعلم التجريبي والتمارين التفاعلية والأنشطة المجتمعية مما يجعل عدد المستفيدين حتى الآن حوالي 1,500 شخص وتأمل الشركة أن يصل عدد المستفيدين إلى 12,000 شخص بنهاية مدة البرنامج التي تمتد لثلاث سنوات.

وشهد الحدث العديد من الفعاليات التي جسدت تفرد نهج برنامج "مسار اختياري" في معالجة قضايا الذكورة في المجتمع المصري وشارك الحضور بقصص شخصية حول سبب أهمية هذا المشروع وتأثيره بالنسبة لهم كما قدم فريق أسباير لمحة موجزة عن بعض الأنشطة التفاعلية التي يشارك فيها الرجال في البرنامج لفهم جميع المكونات التي تؤثر على سلوكه والعمل على تطوير الذات وتحسين العلاقات مع الأخرين.