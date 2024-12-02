وزير الكهرباء يكشف لمصراوي تفاصيل مشروع الربط الكهربائي العربي

كتب- محمد صلاح:

أكد الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استكمال مشروع الربط الكهربائي العربى المتكامل، يفتح الباب أمام تصنيع المهمات الكهربائية من خلال الشركات المصرية المتخصصة في صناعة المهمات المختلفة.

وأوضح وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الربط الكهربائي بمثابة مشروع ابتدائي، كما يجري تنفيذه حاليًا مع السعودية مشيرًا إلى انتهاء تنفيذ المرحلة الاولى خلال الصيف المقبل بقدرة 1500 ميجاوات.

وأكد أنه سيتم إطلاق منصة كهربائية، تضم الدول العربية من حيث إجراءات البنية التحتية الكهربائية اللازمة لأعمال الربط الكهربائي والكود الفني المستخدم وكيفية نقل الكهرباء بين الدول العربية بسهولة ويسر لتحقيق التوازن في الشبكات العربية.

وأضاف أن السوق العربية المشتركة للكهرباء، سيتم الاعتماد عليها بشكل حزئي وتم مناقشة ذلك في الجلسات التي تم مناقشتها خاصة أن الربط الكهربائي بمثابة داعم حقيقي لإنجاز الدول العربية مشروعاتها في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وأوضح أن خط الربط الكهربائي المصرى الفلسطيني يحتاج لعملية تقييم في الشبكة الموجودة خاصة أنه سيتم مراجعة مدى كفاءة واستيعاب الشبكات للقدرات المطلوبة ومن ثم سيتم طرح الموضوع ومناقشته بعد انتهاء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن الربط الكهربائي مع سوريا سيتم دراسته خاصة أن هناك ربط مع لبنان من خلال سوريا إلا أن الوضع السياسي هو من يعرقل تنفيذ ذلك خلال الفترات الحالية.