مدبولي يبحث مع رئيس "انكا" مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، محمد تارا رئيس مجلس إدارة شركة "انكا" العالمية، والوفد المرافق له؛ لاستعراض مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمحمد تارا والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره لاهتمام الشركة ورغبتها في الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، مُوضحًا أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كان قد قابل مسئولي الشركة خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا حيث أعربوا عن رغبتهم في البحث عن فرص استثمارية في السوق المصرية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الشركة تمتلك سجل أعمال مُتميز في عدد من القطاعات المختلفة، فإلى جانب تخصصها في مجال الهندسة والإنشاءات، تعمل الشركة في قطاعات أخرى مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

وأكد رئيس الوزراء أن السوق المصرية تحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية في مجالات عمل شركة "انكا" العالمية، مُعربًا عن تطلعه إلى التعاون مع الشركة في هذه القطاعات سالفة الذكر.

وفي غضون ذلك، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن زيارة السيد/ محمد تارا رئيس مجلس إدارة شركة "انكا" العالمية والوفد المرافق له إلى مصر، جاءت تلبية لدعوة تلقاها "تارا" من وزير الاستثمار لزيارة مصر حتى يتسنى له استكشاف فرص الاستثمار محل الاهتمام المشترك، بعد الزيارة التي قام بها إلى تركيا خلال الفترة الماضية.

وأوضح المهندس حسن الخطيب أن اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس إدارة شركة "انكا" العالمية سلّط الضوء على إمكان التعاون في عدد من القطاعت أبرزها الطاقة المتجددة والمستشفيات، حيث تتمتع الشركة بخبرة مُتميزة في مجال الرعاية الصحية في تركيا، فضلًا عن مناقشة فرص التعاون في مجال إدارة المطارات في ضوء ما توليه الحكومة الآن من اهتمام بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما تم بحث إمكانية التعاون في مجال التطوير العقاري.

وأكد "الخطيب" حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصرية في القطاعات محل الاهتمام المشترك وبما يعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية ساهمت في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

بدوره، قال محمد تارا رئيس مجلس إدارة شركة "انكا" العالمية، نفذت العديد من المشروعات الضخمة في الكثير من البلدان حول العالم من بينها مشروعات الطرق السريعة، وبناء محطات الغاز والبنية التحتية لقطاع البترول، فضلًا عن محطات الكهرباء العملاقة، وكذا مشروعات الطاقة الشمسية.

وأوضح أن الشركة نفذت أيضًا مشروعات ناجحة تمثلت في بناء المستشفيات والمطارات، فضلًا عن تنفيذ مشروعات أخرى في مجال التطوير العقاري.

وأكد محمد تارا رئيس مجلس إدارة شركة "انكا" العالمية حرص الشركة على الاستثمار والتوسع في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة لاسيما في ظل توافر العديد من الفرص التي تتوافق مع الاهتمامات الاستثمارية للشركة.

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء ترحيبه بالشركة وإبداءها رغبة في الاستثمار في مصر، قائلًا: قرأت عن مجالات عملكم بشكل مُفصّل، ونتطلع إلى التعاون معكم، وهناك مجالات مهمة بالنسبة لنا مثل مجال الضيافة، وأنا هنا أتكلم عن بناء الفنادق والمباني الخدمية لقطاع السياحة والضيافة، بالإضافة بالطبع إلى رغبتنا في التعاون معكم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

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