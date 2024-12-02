ليس خطأ لكنه خطر.. مهندس أمن سيبراني يوضح خطورة نشر صور بمواقع التواصل وآلية فبركة الفيديوهات

كتب- عمر صبري:

نظمت كلية الآداب جامعة عين شمس، بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، ندوة توعوية حول مخاطر العنف الرقمي، ضمن المبادرة التى تبنتها الوحدة خلال الفصل الأكاديمي الأول ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وعرف المهندس أحمد مصطفى، مهندس الاتصالات بالهيئة الوطنية للإعلام المصري، الأمن السيبراني، وهو منع الوصول غير المصرح به للمعلومات أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز صاحبها من خلالها، حيث أن الهجمات الإلكترونية تعمل من خلال التجسس والحصول على معلومات والحصول على مال أو طلب مقابل إعادة البيانات أو مقابل السيطرة.

وأكد أن نشر الصور الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ليس خطأ لكنه خطر، إذ أن برامج الذكاء الاصطناعي قادرة اليوم على إنشاء صور وفيديوهات مفبركة قادرة على هدم الاسرة المصرية في حال استخدامها بشكل خاطئ من قراصنة الإنترنت.

واستعرض طريقة عمل الخوارزميات وكيفية عملها وظهور الإعلانات وفق اهتمامات المستخدم، كذلك الصلاحيات التى نوافق عليها من خلال الدخول على أحد المواقع ولا ندرك تأثيرها على المدى القريب.

كما استعرض فيروس رسائل التصيد الاحتيالي واللينكات الاحتيالية التي يتم إرسالها مرفقة برابط والذي يعد بمثابة قنبلة موقوتة تسمح لمرسلها أن يخترق الجهاز بشكل كامل محذراً من فتح تلك الروابط.

من جهته، أكدت الدكتورة حنان كامل على التزام إدارة الكلية بتقديم أقصى استفادة للطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس من الخدمات التي توفرها الوحدة.

وأشارت إلى أهمية هذه الندوات التوعوية التي تسلط الضوء على خطورة العنف الإلكتروني وتأثيراته السلبية.

ضرورة نشر الوعي وآليات الحماية

وشددت عميدة الكلية على ضرورة نشر الوعي وآليات الحماية، إذ أصبح أمرًا ملحًا نظرًا لكثرة الحالات التي تتعرض له.

كما استعرضت الدكتورة حنان كامل، الخدمات المقدمة من الدولة لحماية هذه الحالات.

وأكدت مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف، أن المجتمع المصري بحاجة إلى إعادة ترميم من حيث إدراك الدور الهام الذي تلعبه الأسرة وخاصة الأم ودورها لرعاية الأسرة، ولذلك فإن حماية المرأة تأتي بدعم الرجال وتوفير كافة أساليب الرعاية والدفاع عنها سواء كانت أخت أو زميلة او زوجة، لذلك تستهدف الندوة شباب الجامعة بشكل عام شباب وفتيات.

كيفية التعامل مع العنف الرقمي

وأضافت أن الندوة تستهدف تعريف الطلاب بكيفية التعامل مع العنف الرقمى وعدم الوقوع فريسة لبعض الأشخاص المريضة نفسيًا واستخدام الوسائل القانونية في مواجهة التعرض للعنف الإلكتروني، كذلك التعريف بجهود الجامعة ودورها في حماية طلابها، وفي حالة وقوع عنف رقمي لأحد من خارج الجامعة يمكن الاتصال بالخط الساخن المتوفر للتعامل مع تلك الجرائم الإلكترونية.

وخلال فعاليات أمس، تناولت الدكتورة سهير صفوت، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية، عدد من الأبحاث التي تؤكد من خلال أرقامها أن النساء أكثر استخدامًا وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك يجب أن تتخذ العديد من التدابير لمواجهة أي عنف رقمي قد تتعرض له عبر منصات التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية، وعرضت سمات العنف الإلكتروني، إذ أشارت إلى أن العنف الإلكتروني يتعدى الحدود الزمانية والمكانية.

واستعرضت أنواع العنف المرتبط بالمرأة والرجل والجوانب الاجتماعية التى تواجه المرأة خلال تعاملها مع العنف الإلكتروني أو التنمر وتداعياته على نفسيتها وكيفية مواجهته بأسلوب مناسب من خلال توثيق المحادثات التىي تتضمن أعمال العنف بالاتصال على الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة على رقم ١٥١١٥.

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