الرئيس السيسي: إسرائيل انتهكت سيادة سوريا بالاستيلاء على أراضيها

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تهديدات واسعة، كما أضحت الأحداث الجارية فى المنطقة خير شاهد على ما يعيشه العالم من ازدواجية في المعايير، وإفراغ للمبادئ والقيم الإنسانية من معانيها، وتهميش لقواعد القانون الدولى.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بالجلسة الثانية لمؤتمر الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان.

وأضاف الرئيس السيسي: "تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أكثر من عام وامتدت إلى لبنان الشقيق، كما تشهد سوريا الشقيقة، انتهاكا صارخا لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على المزيد من الأراضى السورية مؤخرا، وشن اعتداءات على الأراضى السورية وإعلانها من طرف واحد، عن إلغاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974".

وأكد الرئيس السيسي إدانة مصر بأشد العبارات تلك الممارسات، ودعمها التام لوحدة واستقرار سوريا، وسيادتها وسلامة أراضيها، كما أكد دعم مصر لكل جهد، يسهم فى إنجاح العملية السياسية الشاملة فى سوريا بمشاركة الشعب السورى بكل مكوناته وشرائحه، ودون إملاءات أو تدخلات خارجية.