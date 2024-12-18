وزير الصحة: حققنا أرقاما قياسية في الكشف والتوعية بالأورام السرطانية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن القضاء على فيرس سي يعد نجاحًا كبيرًا خاصة وأنه كان من المشكلات المؤرقة وأن مصر كانت من أكثر الدول انتشارًا للفيروس.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي حصلت على شهادة "الإشهاد الذهبي" بالخلو من فيروس سي.

وتابع: أن مصر حصلت أيضًا على شهادة خلو مصر من الملاريا من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة جينيس في مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية.

اقرأ أيضًا:

بعد إصابته بالدوار.. مجلس الوزراء يصدر بيانًا بشأن الحالة الصحية لمدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بقانون المرور.. تعرف عليه

الصحة تعلن إضافة دواء مناعي جديد لعلاج مرضى سرطان الكبد