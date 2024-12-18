وزير الصحة: مد 24 محافظة بأكثر من 10 آلاف سرير

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إنه يوجد 24 محافظة يتم فيها تطوير منشآت صحية لـ24 مشروع بتكلفة 60.3 مليار جنيه.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه متوقع الانتهاء من هذه المشاريع القائمة خلال عام 2025-2026، بإجمالي عدد الأسرة 10.529 سريرًا.

وتابع: أن هذه المستشفيات تضم نحو 7.079 سريرًا داخليًا، و2438 وحدة عناية، و1446 وحدة غسيل كلوي، وغيرها من خدمات الرنين والأشعة.