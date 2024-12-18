بعد إصابته بالدوار.. مجلس الوزراء يصدر بيانًا بشأن الحالة الصحية لمدبولي

كتب- محمد سامي:

أصيب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدوار لدقائق، أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعى، الذي يعقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، ثم عاد لاستكمال المؤتمر على الهواء.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء، تعرض لدور برد شديد، منذ أيام، ورفض الحصول على راحة، ويأخذ عدة أدوية ومضادات حيوية، وغادر مكتبه بالأمس فى وقت متأخر، ثم عاد فى الصباح الباكر، لعقد عدة اجتماعات قبل اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما تسبب في الإجهاد الشديد، وحالة الدوار التي أصابته لدقائق.

وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء، الحمد لله، بخير الآن، ويستكمل باقى اجتماعاته اليوم.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يتعرض لـ"دوخة" أثناء المؤتمر الأسبوعي: "من الجهد اللي بيحصل" (فيديو)