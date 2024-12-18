محافظ الجيزة: مبنى خدمات مصر بحدائق الأهرام يُسهّل الخدمات الحكومية

كتب- محمد أبو بكر:

أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحسين إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات بصورة مستمرة.

وأشار إلى أن المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الاربعاء نسب التنفيذ الجارية بمركز خدمات مصر والمقرر أن يوفر مختلف الخدمات الحكومية لسكان مدينة حدائق الأهرام في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر فى المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين.

وأوضح النجار أن المركز سيوفر كافة الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، سجل مدني،المرور (تجديد وفحص الرخص وكذلك إستخراج بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية وغيرها من الخدمات .

و إستمع المحافظ، خلال جولته ، لشرح من مسئولى الشركة المنفذة حول الأعمال وأقسام المبنى والمواقع المخصصة لتقديم الخدمات وإستقبال وإنتظار الجمهور من المترددين على الخدمات المقدمة بالمبنى.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتى فى إطار الحرص على رفع كفاءة الخدمات لأهالى حدائق الأهرام وتسهيل حصولهم على خدمات المصالح الحكومية داخل المدينة.

رافق المحافظ هند عبد الحليم نائب المحافظ ، محمد مرعى رئيس مدينة الجيزة ، الدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، المهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ، طه عبدالصادق رئيس حى الهرم ، شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة ، اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى والتجميل وعزة وهدان مدير الإدارة العامة للسياحة .

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة.. أمطار على هذه المناطق

ما أسباب رفض عداد الكهرباء مسبق الدفع لكارت "الشحن"؟

امتيازات عديدة لطالبي اللجوء بقانون "تنظيم لجوء الأجانب".. تعرف عليها