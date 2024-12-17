نبيل فرج: 46% من الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور نبيل فرج، رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، إن 46% من حالات الوفاة سنويًا في مصر تكون نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف فرج خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أمراض القلب في مصر تصيب فئة كبيرة من الشباب والبالغين في سن مبكر.

وأشار رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب إلى أن هناك فارقًا قدره 10 سنوات بين المصريين وباقي دول العالم بشأن الإصابة بأمراض القلب، حيث إن متوسط الإصابة في العالم يبدأ في سن 60، بينما يبدأ في مصر من سن الـ50.

وأوضح فرج أنه وفقًا للجمعيات الأوروبية، فإن مصر تُصنف من أعلى المناطق التي بها نسبة خطورة مرتفعة جدًا لأمراض القلب، ويرجع ذلك لتبني العادات السيئة المنتشرة في الخارج، مثل المأكولات والمشروبات والوجبات السريعة المليئة بالدهون، إضافة إلى التدخين.

ولفت الدكتور نبيل فرج إلى أن هناك خطورة من زواج الأقارب لأنه يؤدي إلى أمراض القلب، معقبًا: "أنصح بعدم زواج الأقارب لأنه يؤدي إلى ظهور الأمراض الوراثية".

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