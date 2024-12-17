الرئيس السيسي: حريصون على تأهيل خريجي كليات الحاسبات لمواكبة سوق العمل

كتب- محمد عاطف:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة على دعم وتأهيل خريجي كليات الحاسبات في مصر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

ووجه الرئيس السيسي ،خلال زيارته اليوم الثلاثاء للكلية العسكرية لحضور اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية، بضرورة الاهتمام بالعلوم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي وتأهيل الشباب المصري لهذا القطاع المهم.

وقال الرئيس السيسي: "مستعدون بالاختبارات التي سنجريها لطلبة وطالبات الحاسبات والمعلومات الموجودين في مصر ونرى لديهم المهارات والكفاءات التي تمكنهم من أن يكونوا أكثر تخصصا واحترافية في هذا المجال، بأن تكون هناك نسبة منهم موجودة معنا خلال العام الجاري".

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