هيئة الدواء توافق على إطلاق الأنسولين "جلارجيفين" المصنع محليا

كتب - أحمد جمعة:

وافقت هيئة الدواء على إطلاق حقن الأنسولين "جلارجيفين" لعلاج مريض السكري من النوع الأول والثاني، الذي تنتجه شركة إيفا فارما بعد توفير المادة الفعالة من شركة إيلي ليلي آند كومباني العالمية.

وبحسب بيان اليوم، تم إطلاق التعاون في عام 2022 بهدف توفير إمدادات مستدامة من الأنسولين البشري والأنسولين التناظري العالي الجودة لما لا يقل عن مليون شخص سنويًا مصابين بالسكري من النوع الأول والثاني في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتي معظمها في إفريقيا.

وجرى الإعلان عن تلك الموافقة، خلال الاحتفال الذي نظمته الشركة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي.

بموجب هذا الاتفاق، تقوم ليلى بتوريد المادة الفعّالة الخاصة بالأنسولين إلى إيفا فارما بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى توفير نقل التكنولوجيا طوعًا لتمكين الشركة من تصنيع وملء وتجهيز قوارير وخرطوشات الأنسولين.

في أقل من عامين منذ أول إعلان عن الشراكة، أكملت إيفا فارما إنشاء مصنع جديد لتصنيع المستحضرات البيولوجية، وأتمت تصنيع الأنسولين والقيام باختبارات الثباته له، كما تعاونت مع الهيئات التنظيمية المحلية للحصول على الموافقة على الأنسولين جلارجين وبالتالي تم إطلاق أول دفعة من الأنسولين المصنع محليًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم طلب للحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لحقن الأنسولين البشري، وتواصل ليلى وإيفا فارما العمل مع منظمة الصحة العالمية للحصول على التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية للأنسولين البشري المصنع محليًا.

سيضمن هذا التأهيل أن الأدوية المصنعة من قبل إيفا فارما تفي بالمعايير العالية للجودة التي تحددها منظمة الصحة العالمية، بحسب البيان.

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