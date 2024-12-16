معهد القطن: الأقطان المصرية تظل الأجود والأقوى على مستوى العالم

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور مصطفى عطية، المتحدث باسم معهد القطن، أن المحصول المصري لا يزال يحتفظ بجودته وقوته على مستوى العالم.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" الذي يُبث على قناة "الحدث اليوم"، قال عطية: "القطن المصري مازال الأجود والأنعم والأمتن والأقوى عالميًا".

وأشار عطية إلى أن الأصناف المصرية من القطن تحقق مراكز متقدمة عند تصنيفها على مستوى العالم.

وأوضح أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية ووضعت خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى النهوض بمحصول القطن، مع التركيز على محور الزراعة والتصنيع.

ولفت المتحدث باسم معهد القطن إلى توفر مجموعة من الأصناف عالية الإنتاجية ومنخفضة استهلاك الماء، والتي تتمتع بقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

كما أكد أن المعهد يتبع أساليب زراعة حديثة في زراعة القطن، بالإضافة إلى تعزيز الميكنة في هذه العمليات.

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