تحرك برلماني لبحث تهالك مأخذ مياه تسبب في غرق الأراضي الزراعية بالشرقية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهير القاضي، لوزير الري، بشأن غرق عدد من الأراضي ووقوع حوادث بسبب تهالك مأخذ مياة على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة الشرقية.

وقالت النائبة سهير القاضي، خلال مناقشتها طلب الإحاطة خلالها اجتماع اللجنة اليوم، إن مأخذ ماكينة الرافع التي تقع على طريق يربط مركز أولاد صقر مروراً بقرية السعادات بمركز فاقوس وأبو كبير وكفر صقر، متهالك تمامًا مما ادي إلى تضرر العديد من الأراضي الزراعية، الملاصقة لمأخذ المياه، فضلا عن وقوع العديد من الحوادث في هذا المأخذ، حيث يتم غمر الطرق بالمياه مما يؤثر علي حركة السيارات.

وطالبت النائبة، وزارة الري، بسرعة التحرك لإنقاذ المزارعين من غرق أراضيهم، وكذلك الحفاظ على أرواح المواطنين بسبب كثرة الحوادث التي تقع على الطريق الواقع أمام مأخذ المياه.

وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة لمعاينة المأخذ على الطبيعة من مدير عام الري ومدير عام الصرف ومدير عام الطرق بالمحافظة ورئيس مدينة أولاد صقر لوضع تصور لحل المشكلة.