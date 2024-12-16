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خبير اقتصادي يحذر من مخاطر العملات الرقمية

09:35 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

عملة بيتكوين الرقمية المشفرة

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كتبت- داليا الظنيني:

حذر هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، من المخاطر التي قد تنجم عن هذا الارتفاع المستمر في سعر البيتكوين، مؤكدًا أن هذا الارتفاع قد يكون مدفوعًا بعوامل مؤقتة مثل إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن خطة لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أوضح أبو الفتوح أن الطلب المتزايد على البيتكوين، والذي أدى إلى نقص في المعروض، هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الحاد في السعر. ومع ذلك، حذر من أن هذا الارتفاع قد يكون مؤقتًا، وأن هناك احتمالًا لحدوث تصحيح حاد في الأسعار في المستقبل.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العملات الرقمية بشكل عام، والبيتكوين على وجه الخصوص، تحمل في طياتها العديد من المخاطر، منها:

شهدت عملة البيتكوين الرقمية ارتفاعًا حادًا في قيمتها خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، مما أثار جدلاً واسعًا حول مستقبل هذه العملة الرقمية ومخاطرها.

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هاني أبو الفتوح العملات الرقمية سعر البيتكوين
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