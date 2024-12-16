البحرية المصرية والفرنسية تنفذان التدريب "كليوباترا- 2024" بنطاق البحر المتوسط

كتب- محمد سامي:

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية، التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي "كليوباترا - 2024"، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية.

وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن يأتي ذلك في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كافة العناصر المشاركة وكذلك التدريب على تنفيذ أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن غير المنصاعة والدفاع الجوي ضد الأهداف الجوية المعادية وكذا التدريب على الإمداد والتزود بالوقود في البحر فضلاً عن تنفيذ رماية مدفعية سطحي بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشاركة في التدريب.

يأتى التدريب في ضوء العلاقات التي تجمع بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد التهديدات المختلفة.

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية والفريق بحري كريستوف لوكا قائد المنطقة البحرية للبحر المتوسط بالقوات الفرنسية والملحق العسكرى الفرنسى بالقاهرة وعدد من قادة القوات البحرية المصرية والفرنسية.

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