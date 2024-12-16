برلماني: سنقدم مشروع قانون لتداول المعلومات بالتعاون مع نقابة الصحفيين

كتب- محمد أبو بكر:

قال النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، إننا نفتقد حرية تداول المعلومات منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن الصحافة والإعلام حاليًا ليست موجودة بالشكل المطلوب.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة بعنوان "حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستوري وتطورات المهنة" في نقابة الصحفيين، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتورة عواطف الرافعي، الإعلامي سيد علي، النائبة أميرة صابر، الأستاذ محمد عبدالسلام، والدكتور أحمد سعيد، وأدارها الإعلامي حسين عبدالغني.

وأكد "داود"، على أن عدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات حتى اليوم ساهم في تضاعف حجم قضايا الفساد خمس مرات مقارنة بما كانت عليه قبل يناير 2011.

وأعلن النائب محمد عبدالعليم داود تبنيه، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، تقديم مشروع قانون متكامل لحرية تداول المعلومات إلى البرلمان، يتضمن التوصيات التي تم عرضها خلال هذه الجلسة.

من جانبه، أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، على أهمية أن تنظر مؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة إتاحة المعلومات وتيسير الوصول إليها.

وقالت: "يجب أن يكون هناك تركيز على أهمية إتاحة المعلومات بشكل سلس، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي نشهده".

وأضافت، أن العصر الحالي يسهل فيه الحصول على المعلومة، لكن ذلك قد يكون مضللًا في بعض الأحيان، حيث أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم أنها تقدم فائدة كبيرة، إلا أنها قد توجهنا في اتجاهات أخرى غير دقيقة.

وأشارت إلى أن إتاحة المعلومات أمر بالغ الأهمية، ويجب أن يكون هناك بنية معلوماتية قوية، لافتة إلى أن هذه المعركة ليست سياسية فقط، بل تقنية ولوجستية وتكنولوجية.

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