الشراء الموحد والمنظمة العالمية للترقيم تطلقان منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والمنظمة العالمية للترقيم، اليوم الاثنين، منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية HLRP، واستخدام كود الموقع العالمي، ضمن خطوات قطاع الرعاية الصحية نحو التحول الرقمي.

وقال أحمد القلا، عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للترقيم، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن هذا الإطلاق يمثل علامة فارقة في إدارة سلاسل إمداد الأدوية والمستلزمات الطبية وغير الطبية، حيث يوفر نظاماً متكاملاً للحوكمة من خلال رقمنة كاملة لعمليات الشراء والإمداد لجميع المتعاملين مع الهيئة المصرية للشراء الموحد.

وأشار في كلمته خلال حفل إطلاق منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية، إن تلك المنصة هي جزء من إستراتيجية الهيئة في استخدام التكنولوجيا والمواصفات العالمية في تطوير سلاسل إمداد تضمن الوصول العادل والجودة والسلامة للخدمات الصحية التي تقدم للمواطن المصري.

وأوضح أن تلك المنصة تساهم في سرعة سحب الأدوية من الجهات الصحية، وإدارة مستويات المخزون الدوائي ومقارنتها بالمستويات الإستراتيجية، والتخطيط للتوجهات المستقبلية وتوفير البيانات مع الجهات المعنية خلال جميع مراحل التوريد.

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