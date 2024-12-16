نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: إطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة خلال 2025

كتب- محمد نصار:

قالت سها التركي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي يقوم بدوى محوري في مواجهة التحديات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال حفل ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي "EPAP".

وأضافت أن القطاع المصرفي يلتزم بدعم النمو المستدام، حيث بدأ البنك الأهلي في دعم مواجهة التلوث الصناعي من خلال إتاحة التمويلات الميسرة لعدد كبير من المشروعات.

وتابعت أن البنك الأهلي المصري يتعاون مع وزارتي البيئة والتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة المتوقع إطلاقه خلال 2025.

كما تطلق البنك برامج ائتمانية متنوعة تشمل مشروعات إعادة التدوير وخفض الانبعاثات بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.

ومن المقرر إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء تحت شعار "إنجازات وطموحات.. نحو صناعة خضراء مستدامة".

يأتي ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء ورؤوساء مجالس إدارات عدد من البنوك المصرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي القطاع الصناعي والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

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