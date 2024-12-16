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وزير المالية : سددنا 7 ونصف مليار دولار أقساط.. والاقتراض تراجع

12:42 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

أحمد كجوك وزير المالية

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كتب- نشأت علي:

قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه يرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض.

وقال خلال الجلسة العامة، إن الاتجاه نزولي والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق.

وتابع: "سددنا 7 ونصف مليار دولار من الأقساط والاقتراض كان 5 و نصف مليار دولار ، و بالتالي نحن سددنا أكثر ما اقترضنا.. الدين يقل ولا يزيد".

وقال: القرض الذي كان معروض علينا أكثر من 2 مليار دولار لكن أخدنا قرار تخفيض المبلغ والأمر يخضع لتوازنات داخلية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

أحمد كجوك وزير المالية الاقتراض
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