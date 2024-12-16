وزيرة البيئة: 145 مليون يورو تكلفة برنامج التحكم في التلوث الصناعي

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن برنامج التحكم في التلوث الصناعي بدأ في وزارة البيئة منذ نحو 25 عاما لمساعدة غير الملتزمين على التوافق البيئي.

جاء ذلك خلال حفل ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي "EPAP".

وأضافت وزيرة البيئة، أن البرنامج ركز في البداية على موضوعات البيئة التقليدية ولكن اليوم في ختام المرحلة الثالثة بلغت التكلفة 145 مليون يورو

وتابعت: الصناعة أيضا وضعت تمويلات موازية، ونجد 24 منشأة صناعية استفادت من البرنامج مع إعطاء الاهتمام للمشروعات الفرعية والتي وصلت إلى27 مشروعا فرعيا.

وواصلت: مثلت المنح للمنشآت الصناعية من بين قيمة هذه التمويلات نحو 20 و30%، فلا تلتزم المنشأة الصناعية بسداد كامل التمويل ويتم خصم مبلغ المنحة منه

ومن المقرر إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء تحت شعار "إنجازات وطموحات.. نحو صناعة خضراء مستدامة".

يأتي ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء ورؤوساء مجالس إدارات عدد من البنوك المصرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي القطاع الصناعي والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

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