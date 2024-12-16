انطلاق احتفالية ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي "EPAP"

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كتب- محمد نصار:

بدأت قبل قليل فعاليات حفل ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي "EPAP".

ومن المقرر إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء تحت شعار "إنجازات وطموحات.. نحو صناعة خضراء مستدامة".

يأتي ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء ورؤوساء مجالس إدارات عدد من البنوك المصرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي القطاع الصناعي والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

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