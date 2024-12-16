انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "الفتوى والأمن الفكري" بمركز الأزهر للمؤتمرات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت صباح الاثنين، فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لدار الإفتاء المصرية "الفتوى والأمن المجتمعي"، الذي يعقد يومي ١٥ و ١٦ ديسمبر بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت الفاعليات بجلسة "حماية الأمن الفكري.. التحديات وطرق الفتوى في المواجهة"، والتي يرأسها الدكتور عباس شومان رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

ويشارك في الجلسة، الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، والدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة رهام سلامة مدير مركز الأزهر لمكافحة التطرف، الدكتور إبراهيم ليتوس مدير عام الأكاديمية الأوروبية للبحث والتنمية ببلجيكا.

وتشهد فاعليات اليوم الختامي للمؤتمر، إطلاق مركز الليث بن سعد لفتاوى التعايش، تخريج المتدربين على صناعة الفتوى من دولة ماليزيا، كلمة للوفود المشاركين في المؤتمر، وإعلان التوصيات النهائية.

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