متحدث الحكومة: المهندسون المصريون بمحطة أبيدوس يشكلون نسبة 95%

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح محطة "أبيدوس 1" بكوم أمبو يُعتبر خبرًا عظيمًا، حيث تعمل الحكومة على تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة مساهمتها في إنتاج الكهرباء إلى 42%.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" يوم الأحد، أوضح "الحمصاني"، أن المحطة تنتج 500 ميجاوات ولديها القدرة على الإضافة إلى الشبكة القومية للكهرباء، مما يمثل نجاحًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن جميع العاملين في المشروع هم من العمالة المصرية، حيث يشكل المهندسون المصريون 95% من القوى العاملة في المحطة.

كما أشار "الحمصاني"، إلى أنه تم توقيع اتفاقيات لإنشاء محطة رياح في خليج السويس بقدرة 500 ميجاوات، مؤكدًا أن محطات الرياح تحتاج إلى وقت أطول للإنتاج مقارنة بمحطات الطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تدخل هذه المحطة الخدمة في سبتمبر 2028.

وتابع بالإشارة إلى أن هناك عدة مشاريع تعتزم الدولة القيام بها قبل الصيف المقبل، بهدف ضمان إضافة 4000 ميجاوات لشبكة الكهرباء، مما سيعزز القدرة على تجنب تخفيف الأحمال.

وأوضح، أن هذه الكمية من الكهرباء ستُنتج من مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومشاريع أخرى للطاقة الجديدة والمتجددة، وهو جزء من الخطة التي وضعتها الدولة لاستيعاب الضغط المتوقع خلال الصيف.

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